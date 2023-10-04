Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Okul Servisi Denetimi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri 21 günde 335 okul servisini denetlerken, kural ihlali yapan 24 sürücüye idari para cezası kesildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 2023 ve 2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okul servisi denetimlerini yoğunluk verdi. Bu çerçevede ekipler, 11-30 Eylül tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde 335 okul servisini denetledi. Yapılan kontrollerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne ise idari para cezası kesildi. - SAKARYA