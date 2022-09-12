Sakarya haberleri: Sakarya Büyükşehirli sporcu İzmir'den derece ile döndü Spor Haberleri Sakarya haber... Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda ikincilik elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda ikincilik elde etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, İzmir'de katıldığı 9 Eylül İzmir Yarı Maraton koşusunda 21 kilometrelik parkuru 1 saat 29 dakika ile tamamlayarak 2'nci oldu. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışlara toplamda 3 bin sporcu katılırken, 60-65 yaş grubunda mücadele veren Turan, birinciliği 6 saniye farkla kaçırdı. Uluslararası alanda birçok sporcunun katıldığı yarışlar, büyük heyecana sahne oldu. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm 9 Eylül İzmir Spor Haberler

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