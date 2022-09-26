Sakarya haberleri | Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Ümraniye Belediyesi'ni 40-27'lik skorla mağlup etti Spor Haberleri Sakarya spor haberi... Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, ligin 3. haftasında konuk ettiği Ümraniye Belediyesi'ni 40-27'lik skorla mağlup etti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, ligin 3. haftasında konuk ettiği Ümraniye Belediyesi'ni 40-27'lik skorla mağlup etti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftasında Ümraniye Belediyesi'ni konuk etti. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Ramazan Döne, Muhammed Mırı, Emre Gümüştaş, Onur Ersin, Tahir İlkbahar, Oğulcan Güney ve Mehmet Doğukan Karatay yedilisiyle başlayan büyükşehir, devreye 23-11 önde gitti. İkinci devrenin ilk 20 dakikasını 34-21 önde geçen takım, karşılaşmadan da 40-27'lik skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Sakarya Büyükşehir, ligde geride kalan 3 haftayı kayıpsız geçmeyi başardı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor Ümraniye Sakarya Spor Haberler

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