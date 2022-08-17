Sakarya haberi... MTB Sakarya Night Cup tamamlandı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Sakarya'da düzenlenen MTB Sakarya Night Cup yarışı tamamlandı. 4 buçuk kilometrelik parkurda elit erkeklerde Almanya'dan Silas Graf, elit kadınlarda da Kazakistan'dan Tatyana Geneleva 1'inci oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nde heyecan devam ediyor. MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'nın ardından bugün de MTB Sakarya Night Cup'ta pedallar şampiyonluk için çevrildi. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlara 10 ülkeden 31 sporcu katıldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içinde gerçekleştirilen yarışlarda erkekler 7, kadınlar ise 6 tur attı. Şampiyon olmak için pedal çeviren sporcular yaklaşık 1 buçuk saat süren zorlu mücadelenin ardından elit erkekler kategorisinde Alman sporcu Silas Graf 1'inci, İsviçreli bisikletçi Ursin Spescha 2'nci ve yine Almanya'dan Murkus Eydt 3'üncülük elde etti. Elit kadınlarda bitiş çizgisini geçen Kazakistanlı sporcu Tatyana Geneleva 1'inci, Yunanistanlı bisikletçi Eleftheria Giachou 2'nciliği ve yine aynı ülkeden Alexandra Adam 3'üncülük elde etti. - SAKARYA