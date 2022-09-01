Sakarya haber: Sakaryaspor Dergisi yayın hayatına başlıyor Spor Haberleri Sakarya spor haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un dergisinin yayına başlayacağı bildirildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un dergisinin yayına başlayacağı bildirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ve İskelet Medya arasında yapılan görüşmeler neticesinde Sakaryaspor Dergisi'nin yayına başlaması konusunda bir yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi. Paylaşımda, yayın tarihi ve diğer detayların gelecek günlerde paylaşılacağı kaydedildi. Spor Kaynak: AA / Emre Ayvaz Sakaryaspor Spor Haberler

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