Sakarya haber! Göztepe sezona Sakarya'da başlayacak Gelen Sakarya haberlerine göre Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedeflerini zirve olarak belirleyen Sakaryaspor ve Göztepe yarın ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedeflerini zirve olarak belirleyen Sakaryaspor ve Göztepe yarın ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak, müsabakada Onur Özütoprak görev alacak. Konuk Göztepe taraftarı da deplasman yasağının kalkmasının ardından Sakarya deplasmanında takımlarını destekleyebilecek. Göztepe'de yeni transferler Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Teknik direktör Turgay Altay da Göztepe ile ilk resmi maçına çıkacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Sakarya Spor Haberler

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