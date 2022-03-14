Sakarya'daki kürek yarışları olumsuz hava şartları nedeniyle yine ertelendi - Haberler

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Sakarya'daki kürek yarışları olumsuz hava şartları nedeniyle yine ertelendi

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Sakarya'daki kürek yarışları olumsuz hava şartları nedeniyle yine ertelendi

Sakarya'da olumsuz hava şartlarından 16-20 Mart'a ertelenen Büyükler Türkiye Kupası ile Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası kürek yarışları, aynı nedenle 23-27 Mart'a ertelendi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da olumsuz hava şartlarından 16-20 Mart'a ertelenen Büyükler Türkiye Kupası ile Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası kürek yarışları, aynı nedenle 23- 27 Mart'a ertelendi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-20 Mart tarihlerinde Sapanca'da gerçekleştirilmesi planlanan Büyükler Türkiye Kupası, Akademi Türkiye Kupası ve Deniz Küreği Federasyon Kupası kürek yarışları, yurt genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenerek 23-27 Mart'a alındı.

Yarışlar, aynı lokasyonda yapılacak.

Bu erteleme sonrasında Büyükler Türkiye Şampiyonası Yarışları da 15-17 Nisan'a ertelendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Kupası, 27 Mart, Sakarya, Kürek, Spor, Haberler

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