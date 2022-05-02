Sakarya'da Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı

SAKARYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Sakarya'da kutladı.

Trabzonsporlular, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Meşale yakıp tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonlu taraftarlar, horon oynadı.

Taraftarlar daha sonra kentin en işlek caddesi olan Çark Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Taraftarlar, aynı zamanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor için "Yeşil siyah, şampiyon Sakarya" tezahüratları yaptı.