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Sakarya'da Petlas 2024 Off-Road Şampiyonası'nda 6. Ayak Yarışları Devam Ediyor

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Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdürülüyor. 38 aracın katıldığı organizasyonda, 60 sporcu zorlu parkurda yarışıyor.

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlarda 38 araçla 72 sporcu yer alıyor.

Organizasyonun ikinci gününde Kömürlük Mahallesi'ndeki 9,6 kilometrelik parkurda mukavemet etabı gerçekleştirildi. Etaba 30 araçla katılan 60 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Şampiyonanın 6 ayağı, yarın Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'ndeki yarışlarla sona erecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
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