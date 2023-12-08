Sakarya'da pazar günü enduro fırtınası esecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık Pazar Günü "Sakarya Continental Süper Enduro" yarışına ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın yakından takip ettiği organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. BMX Dünya Kupası, MTB Dünya Kupası gibi pist ve dağ bisikleti yarışları ve Off-Road Türkiye Kupası'ndan sonra bu kez "enduro" dalında yapılacak bir yarışın ev sahibi Sakarya olacak. "Sakarya continental Süper Enduro" ismiyle gerçekleştirilecek olan dağ motosikleti kategorisindeki yarış 10 Aralık Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin orman parkurunda gerçekleştirilecek. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü tarafından özel olarak oluşturulan parkurda enduro tutkunları taş, kütük, lastik, beton boruların yer aldığı yapay ve doğal engellerle karşılaşacak. Yepyeni bir formatla yapılacak Süper Enduro'da sporcular eleme usulüyle rakiplerini geçerek final için gaza basacak. Sakarya'yı heyecana ortak olmaya davet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Türkiye'de sporun nabzını adeta Sakarya'mız tutuyor. Bisikletinden motosikletine, off-road alanından hentbola kadar hamdolsun tüm spor dallarında ilklere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl milyonlarca sporseverin farklı yarışları takip ettiği Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sıra enduro yarışlarında. Nefes kesen bu heyecana ortak olmak için tüm Sakarya'yı pazar günü vadiye davet ediyorum" dedi. - SAKARYA