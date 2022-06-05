Sakarya'da Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi - Haberler

Sakarya'da Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 33 ilden 353 sporcu katıldı. Sporcular, sanda alanında birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti. 15-16 ve 17-18 yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi. AA / Emre Ayvaz - Spor Sakarya Türkiye Spor Haberler

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