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Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor

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Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor. Şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor ve farklı kilolarda mücadele ediyorlar. Şampiyona yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve dün başlayan şampiyonaya 45 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katılıyor.

Sporcular; 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda mindere çıkarak, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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