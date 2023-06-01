Sakarya'da BMX World Cup heyecanı

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışlarından biri olan BMX World Cup, 3-4 Haziran tarihlerinden Ayçiçeği Vadisi'nde gerçekleşecek. Dünyanın takip edeceği yarışların yanı sıra vadide 2 Haziran'da Murat Kekilli, 3 Haziran'da Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışlarından biri olan BMX World Cup, 3-4 Haziran tarihlerinden Ayçiçeği Vadisi'nde gerçekleşecek. Dünyanın takip edeceği yarışların yanı sıra vadide 2 Haziran'da Murat Kekilli, 3 Haziran'da Cengiz Kurtoğlu konser verecek.

Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya, bisiklet sporunun dev organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Vadisi'ne sahip Sakarya'da Dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışlarından biri olan BMX Racing World Cup (Dünya Kupası) organizasyonu gerçekleştirilecek.

3 ve 4 Haziran tarihlerinde iki ayrı etap halinde gerçekleştirilecek dev organizasyona 25 ayrı takımdan 250 sporcu pedal çevirecek. Dünyanın en iyilerinin sahne olacağı dev organizasyon Ayçiçeği Bisiklet Vadisi içerisinde yer alan BMX pistinde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından canlı olarak ekranlara gelecek yarışlar sonrası ise Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde konser heyecanı yaşanacak.

2 ayrı dev konser

2 Haziran Cuma günü BMX Racing World Cup yarışları öncesi basın toplantısı yapılacak. Ayrıca dört farklı kategoride yarışacak olan sporcular kupa öncesi son hazırlıklarını gerçekleştirilecek. Aynı gün ünlü sanatçı Murat Kekilli 19.00'da sahneye çıkacak ve hayranlarıyla buluşacak. BMX Dünya Kupası yarışlarının ilk etabı 3 Haziran'da gerçekleştirilecek ve yarışların tamamlanmasının ardından kurulan sahneye saat 20.30'da arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu çıkacak. Konserler ücretsiz olacak ve tüm Sakarya, dev bir tribün alanına sahip vadide doyasıya eğlenecek. - SAKARYA