Sakarya'da BMX Racing World Cup yarışları başladı

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı UCI BMX Racing World Cup yarışlarının ikinci etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start aldı. Yoğun yağışa rağmen tüm heyecanın doruğa çıktığı yarışta yıldız sporcular şampiyonluk için pedal çeviriyor.

Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı UCI BMX Racing World Cup yarışlarının ikinci etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start aldı. Yoğun yağışa rağmen tüm heyecanın doruğa çıktığı yarışta yıldız sporcular şampiyonluk için pedal çeviriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı BMX Racing World Cup'un 2'inci etabı start aldı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yoğun yağışa aldırış etmeyen dünya yıldızı sporcular, şampiyonluk için adeta tüm sınırları zorluyor. 23 yaş altı erkekler, 23 yaş altı kadınlar, elit erkekler ve elit kadınlar olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda toplam 232 sporcu start aldı. Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonalarının kıyasıya mücadele ettiği yarışlar eleme usulü ile gerçekleştiriliyor. Vadideki mavi pist içerisinde kros bisikletleriyle kıyasıya yarışan sporcular, zeminin yağış sebebiyle kayganlaşmasıyla zorlu bir etapla karşı karşıya geldi. 11.00'da start alan yarışlarda haftanın son etabı olan 2'inci etabı saat 17.00'da sona erecek. - SAKARYA