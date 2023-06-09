Sakarya'da BMX Avrupa Kupası Yarışları Başlıyor

BMX Avrupa Kupası bisiklet yarışları, yarın ve pazar günü Sakarya'da yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte heyecan dolu kupaların sonuncusu ve en keyiflilerinden bir tanesinin yarın sabah start alacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya Bike Fest kapsamında cross, pist yarışı olan BMX Süper Kross Dünya Kupası'ndan sonra bu kez BMX Avrupa Kupası'na ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki pist alanında heyecan yeniden doruğa çıkacak. Sakarya etabı, Cumartesi ve pazar günü 09.00'da start alacak ve 17.00'da sona erecek." ifadesi kullanıldı.