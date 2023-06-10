Sakarya'da Atıcılık Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Türkiye Şampiyonası düzenleniyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 35 ilden 302 kadın ve erkek sporcu katılıyor. Genç ve yıldız sporcular havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde mücadele ediyor. Şampiyona 14 Haziran'da sona erecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.