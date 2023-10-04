Sakarya'da 704 araç trafikten men edildi, 134 sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2023 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 704 araç trafikten men edilirken, 134 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Eylül ayı içerisinde 61 bin 387 araç kontrol edildi. 704 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken, 134 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Eylül ayı boyunca 185 maddi hasarlı, 201 yaralanmalı ve 1 ölümlü olmak üzere 387 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 247 kişi yaralandı. - SAKARYA