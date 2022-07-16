Sakarya'da 57. Akbalık Yağlı Güreşleri başladı Sakarya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri başladı. Sakarya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı son 3 yıldır yapılamayan yarışlar kapsamında, Akbalık Er Meydanı'nda 600 pehlivan 14 kategoride mücadele ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde, aralarında 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'in de yer aldığı 40 sporcu, başpehlivanlık için ter döküyor. Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi akşam saatlerinde yapılacak. Müsabakaları izleyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve diğer protokol üyeleri pehlivanlara başarılar diledi. AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor Sakarya Spor Haberler

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