Sakarya'da 475 araç trafikten men edildi, 127 sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 475 araç trafikten men edilirken, 127 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde 77 bin 630 araç kontrol edildi. 475 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken,127 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle Ağustos ayı boyunca 178 maddi hasarlı, 193 yaralanmalı olmak üzere toplam 371 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 233 kişi yaralandı. - SAKARYA