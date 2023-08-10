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Sakarya'da 2. Ulusal Hentbol Turnuvası Başlıyor

Spor Haberleri

Sakarya'da düzenlenecek olan 2. Ulusal Hentbol Turnuvası, Erkekler Süper Lig'den 3 takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak. Turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor yer alacak.

Sakarya'da 11-13 Ağustos'ta düzenlenecek 2. Ulusal Hentbol Turnuvası, Erkekler Süper Lig'den 3 takımın mücadelesine sahne olacak.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ikinci maçı ise 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor arasında oynanacak.

Organizasyonda 13 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Spor

Büyükşehir Belediyespor Sakarya Konya Spor Haberler

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