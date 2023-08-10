Sakarya'da 2. Ulusal Hentbol Turnuvası Başlıyor

Sakarya'da düzenlenecek olan 2. Ulusal Hentbol Turnuvası, Erkekler Süper Lig'den 3 takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak. Turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor yer alacak.