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Sakarya Büyükşehir sporcuları Türkiye Şampiyonası seçmelerine katıldı

Sakarya Büyükşehir sporcuları Türkiye Şampiyonası seçmelerine katıldı

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Bursa'da gerçekleştirilen U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası seçmelerine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, Bursa'da gerçekleştirilen U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası seçmelerine katıldı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada, Büyükşehir sporcuları çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları, 20 Mayıs tarihinde düzenlenen U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası seçmelerine katıldı. Bursa'da düzenlenen şampiyona zorlu mücadelelere sahne olurken, sporculardan Özge Tıknaz disk atma yarışında ikinci, Neşenur Uçan 300 metre yarışında ikinci ve Aslı Baran cirit atma yarışında ikincilik elde etti. Şampiyonada bir diğer kategori olan sırıkla yüksek atlama yarışında ise, Erva Cansu Mercan ve Emrullah Keskin birinci olurken, Zülal Sınır ikinci, Yunus Topçu altıncı ve Yunus Emre Civelek yedinci oldu. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Türkiye Bursa Spor Haberler

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