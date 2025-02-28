AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Sakarya Büyükşehir'in dev adamları ligin son maçında kazanmak istiyor

Sakarya Büyükşehir'in dev adamları ligin son maçında kazanmak istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, normal sezonun son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk oluyor.

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, normal sezonun son karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk oluyor. Play-off biletini alan Büyükşehir, 1 Mart Cumartesi günü saat 15.00'da oynayacağı mücadeleden de galibiyetle ayrılmak istiyor.

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde ter döken Büyükşehir Basketbol Takımı, 16. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi temsilcimizde moraller yerinde. Play-Off biletini geçtiğimiz maçı kazanarak alan Büyükşehir Basketbol Takımı, 1 Mart Cumartesi 15.00'da sahaya çıkacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Kanada Başbakanı, Trump'a resti çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.