Sakarya Büyükşehir hentbolun 7 sporcusu milli takımlara davet edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 7 sporcusu Dünya Şampiyonası Elemelerinde yarışacak milli takımların hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

A Milli Takımın 1 Kasım'da Sakarya'da İtalya ile oynayacağı Avrupa Elemeleri karşılaşması için Büyükşehir hentboldan Kaptan Ramazan Döne, Taner Günay, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu, Atakan Şirin ve İlkan Keleşoğlu milli takıma çağrılırken, Afrika Kupası Elemelerinde mücadele eden Fas Milli Takımı kadrosuna da Büyükşehir'in başarılı pivotu Mohammed Miri davet edildi. 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turunda A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. - SAKARYA