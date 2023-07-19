Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Yeni Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bu yıl Avrupa'da olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek Büyükşehir hentbolda Başantrenör Koral, "Avrupa'da emin adımlarla büyük kupalarda daha büyük hedeflere doğru ilerlemek istiyoruz" dedi.

Bu yıl hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Şampiyonluk planlamasıyla kurulan yeni kadro geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansman töreniyle basına tanıtılmıştı. Bu yıl Türkiye Kupası'da olmak üzere üç farklı kulvarda kupa kazanmak için mücadele edecek Büyükşehir hentbol takımı ilk antrenman öncesi takım toplantısı yaptı. Toplantıda şehrin beklentisi, takımın hedefleri ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağına dair görüşler paylaşılırken tüm takımın hedefinde şampiyonluk olduğu belirtildi. Takımın geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Başantrenör Mehmet Korer Koral, "Burada antrenör olmaktan gurur duyuyorum. Buraya elde edilmiş bir korumak ve daha ileriye götürmek için gerekli çalışmaları yapmak amacıyla geldim. Bunun yanı sıra bu takımın sürekliliğini sağlamak ve Sakarya'da bir hentbol farkındalığı oluşturmak istiyorum. Uzun soluklu bir planlama ile sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Sakarya'nın tanınır bir hale gelmesi için elimizden geleni yapmak için mücadeleye başladık. Tek başıma değilim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, Kulüp Başkanımız Cevat Ekşi olmak üzere takımdaki sporcular, teknik ekibim herkes bu işin bir parçası olacak ve beraber bu yolda yürüyeceğiz. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Türkiye'de zaten duymuş olan sesimizi hentbol anlamında perçinlemek ve Avrupa'da emin adımlarla daha büyük kupalarda daha büyük hedeflere doğru ilerlemek istiyoruz" dedi.

"İlk kez Sakarya olarak Avrupa kupasına katılacağız"

Takım Kaptanlarından Ramazan Döne, "Bugün itibari ile yeni sezona merhaba dedik. Yeni bir antrenörümüz, teknik ekibimiz ve aramıza katılan yeni oyuncu arkadaşlarımız var. Bu sene ilk kez Sakarya olarak Avrupa kupasına katılacağız. İnşallah bu kulvarda yapabileceğimiz en güzel şeyi yapmak istiyoruz. Sakarya'ya hem Türkiye kupasını hem de lig şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden hem takım arkadaşlarıma hem de ligde mücadele eden takımlardaki tüm arkadaşlarıma sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum" derken Kaptan Taner Günay ise, "Hedefimiz şampiyonluk olarak yola çıktık. İnşallah bu sene geçen sene gerçekleştiremediğimiz hedefi gerçekleştirmenin peşinde olacağız. Yeni bir teknik ekibimiz ve aramıza yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız var. Onlarla beraber bu hazırlık döneminde en güzel uyumu yakalayarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - SAKARYA