Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı'nın EHF European Cup'ta rakibi belli oldu

Bu yıl Sakarya'yı ve ülkemizi EHF European Cup'ta temsil edecek Büyükşehir Hentbol Takımı'nın rakibi Norveç temsilcisi Sandefjord Handball oldu. İlk maç Norveç'te oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı'nın EHF European Cup'ta rakibi Norveç temsilcisi Sandefjord Handball oldu.

Bu yıl Sakarya'yı ve ülkemizi EHF European Cup'ta temsil edecek Büyükşehir Hentbol Takımı'nın rakibi belli oldu. EHF European Cup 2. turda Norveç temsilcisi Sandefjord Handball ile karşı karşıya gelecek olan takım, ilk maçını 14-15 Ekim tarihlerinde Norveç'te oynayacak. Müsabakalara mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan temsilcimiz, rövanş karşılaşmasını ise 21-22 Ekim tarihlerinde Sakarya'da oynayacak. - SAKARYA