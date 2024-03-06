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Sakarya Büyükşehir Hentbol, Beşiktaş'ı mağlup ederek liderliği ele geçirdi

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Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ertelenen 13. Hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Hentbol, Beşiktaş'ı 43-38 mağlup ederek liderliği rakip takımdan aldı.

Erkekler Hentbol Süper Ligi, ertelenen 13. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol 43-38'lik skorla galibiyete uzandı ve liderliği rakip takımdan aldı.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 16. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk oldu. Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, Süleyman Seba Salonu'nda oynanan mücadeleye; Taner Günay, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Mohammed Miri, Darko Stevanovıc, Onur Ersin ve Oğulcan 7'lisi ile başladı. Mücadelenin ilk yarısında hızlı hücumlarda bulduğu fırsatları değerlendiren Büyükşehir Hentbol devre arasına 21-18 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı hücum ataklarıyla başlayan Büyükşehir Hentbol, rakibini 43-38'lik skorla geçerek ligdeki 14. galibiyetini elde etti.

Büyükşehir'in tecrübeli oyuncusu Ramazan Döne attığı 23 golle maçın yıldız ismi oldu. Süper Lig'deki Büyükşehir Hentbol Takımı aldığı galibiyetle lider Beşiktaş'ı liderlik koltuğundan ederek zirveye adını yazdırdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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