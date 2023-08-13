Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nı Şampiyon Tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın son maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yenerek şampiyon oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Sakarya ekibi, üstün performansıyla galibiyete ulaştı.

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Sakarya ve Konya takımları karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 16-13 Sakarya Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de sahaya ağırlığını koyan Sakarya ekibi, mücadeleden 37-25'lik skorla üstün ayrıldı.

Turnuvada Beykoz Belediyespor ile birer galibiyet ve mağlubiyete sahip olan Sakarya temsilcisi, averajla şampiyonluğa ulaştı.