Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 40-38 mağlup etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 40-38 mağlup etti. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-17 önde tamamladı. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, büyük çekişmeye sahne olan maçtan 40-38 galip ayrıldı. Sakarya ekibi ligde 3'üncü galibiyetini alırken, Spor Toto ise ilk yenilgisini yaşadı.