Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna kattı
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sol kanat oyuncusu Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Son şampiyon Beykoz Belediyespor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Kanberoğlu ile anlaşma sağlandı. A Milli takımın da kaptanı olan Kanberoğlu, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sol kanat oyuncusu Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna dahil etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son şampiyon Beykoz Belediyespor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Kanberoğlu ile anlaşma sağlandı.
A Milli takımın da kaptanı olan Kanberoğlu, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor