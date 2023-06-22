Üye Girişi
Haberler
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna kattı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sol kanat oyuncusu Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Son şampiyon Beykoz Belediyespor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Kanberoğlu ile anlaşma sağlandı. A Milli takımın da kaptanı olan Kanberoğlu, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, sol kanat oyuncusu Samet Kanberoğlu'nu kadrosuna dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son şampiyon Beykoz Belediyespor'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Kanberoğlu ile anlaşma sağlandı.

A Milli takımın da kaptanı olan Kanberoğlu, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da forma giyecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor

Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title