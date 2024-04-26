Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 22 haftalık normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, play-off maçında Beykoz Belediyespor'u konuk edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, normal sezonun son maçında Nilüfer Belediyesi'ni 41-34'lük skorla geçen Sakarya temsilcisi, ligi ikinci sırada tamamladı ve play-off'da Beykoz Belediyespor ile eşleşti.

Normal sezonu 17 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, play-off yarı finalinin ilk maçını 30 Nisan Salı günü saat 16.00'da Serdivan Spor Salonu'nda, Beykoz Belediyespor'la oynayacak.

Açıklamada, tüm sporseverler müsabakaya davet edildi.