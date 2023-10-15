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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Norveç'e mağlup oldu

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Spor Haberleri

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 42-29 kaybetti. Mücadelenin rövanşı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Norveç'in Runar Sandefjord takımına 42-29 kaybetti.

Runar Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 20-15 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oynayan ev sahibi, maçı 42-29 kazandı.

Mücadelenin rövanşı 22 Ekim Pazar günü Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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