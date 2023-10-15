Sakarya Büyükşehir Belediyespor Norveç'e mağlup oldu
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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord takımına 42-29 kaybetti. Mücadelenin rövanşı 22 Ekim Pazar günü oynanacak.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Norveç'in Runar Sandefjord takımına 42-29 kaybetti.
Runar Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 20-15 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oynayan ev sahibi, maçı 42-29 kazandı.
Mücadelenin rövanşı 22 Ekim Pazar günü Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor