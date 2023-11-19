Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyesi'ni mağlup etti
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Köyceğiz Belediyesi'ni 36-28 mağlup etti. Sakarya temsilcisi, karşılaşmanın ilk yarısını 19-14 önde tamamladı. Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 7. galibiyetini elde ederken Köyceğiz Belediyesi 4. yenilgisini aldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Köyceğiz Belediyesi'ni 36-28 mağlup etti.
Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Sakarya temsilcisi 19-14 önde tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken Köyceğiz Belediyesi 4. yenilgisini aldı.
Kaynak: AA / Spor