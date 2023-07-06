Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım oyuncusu İlkan Keleşoğlu'nu kadrosuna kattı. Keleşoğlu, hücum rotasyonuna takviye olarak transfer edildi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, pivot İlkan Keleşoğlu'nu transfer etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni sezona hazırlanan Sakarya temsilcisinin, A Milli Takım oyuncusu Keleşoğlu'nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptığı belirtildi.
Keleşoğlu'nun son olarak Beykoz Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Savunma ve hızlı hücumların etkili isimlerinden biri olan Keleşoğlu, daha önce Beykoz Belediyesi formasıyla Sakarya'da oynanan Türkiye Kupası finallerinde şampiyonluk yaşamıştı. 2023-2024 sezonu kadro planlaması kapsamında A Milli pivot İlkan Keleşoğlu ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisine 'hoş geldin' der, başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz."