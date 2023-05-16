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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı final için sahaya çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, yarı final için sahaya çıkıyor

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig play-off birinci tur ikinci maçında yarın Mihalıççık ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig play-off birinci tur ikinci maçında yarın Mihalıççık ile karşılaşacak.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Eşleşmenin Eskişehir'de oynanan ilk maçını 41-24 kazanan ve seride 1-0 öne geçen Sakarya temsilcisi, yarınki mücadeleden de galibiyetle ayrılması halinde adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşma konuk ekibin galibiyetiyle tamamlanırsa serinin üçüncü ve son müsabakası 18 Mayıs'ta yine Sakarya'da oynanacak.

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Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor

Büyükşehir Belediyespor Sakarya Spor Haberler

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