Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Emre Keskin'i transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, orta oyun kurucu Emre Keskin'i kadrosuna dahil etti. Yeni sezon öncesi ikinci transferini yapan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan tecrübeli orta oyun kurucu Emre Keskin ile anlaşma sağladı. Keskin, ligde son olarak Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, orta oyun kurucu Emre Keskin'i kadrosuna dahil etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi ikinci transferini yapan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'tan tecrübeli orta oyun kurucu Emre Keskin ile anlaşma sağladı.

Bu yıl hem Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa'da mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı'na katılan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Keskin, ligde son olarak Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.