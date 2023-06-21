Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da yeni başantrenör Mehmet Korer Koral

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi başantrenörlük pozisyonuna Mehmet Korer Koral'ı getirdi. Takım, son 2 yılda Beşiktaş'ın başantrenörlüğünü yapan Koral'ı tercih etti. Ayrıca, 7 sporcuyla yollar ayrılırken, kaptanlar Ramazan Döne ve Taner Günay ile yeniden anlaşıldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Mehmet Korer Koral getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu sezon şehri hem Avrupa'da hem de Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde temsil edecek Büyükşehir hentbol takımı, yeni sezon planlamalarına başladığı belirtildi.

Takım, ilk olarak son iki yılda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Koral'ı takımın başına getirdi.

Son 2 yıldır Beşiktaş'ın başantrenörlüğünü yapan Koral, bu süreçte birer kez olmak üzere Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Açıklamada, "Takımımız Başantrenör olarak Türk Hentbolunun gerek sporculuk gerekse antrenörlük kariyeriyle simge isimlerinden biri olan Mehmet Korer Koral ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldiniz der, başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaptanlarla yola devam, 7 sporcuyla yollar ayrıldı

Kadroda geçen sezon yer alan yabancı isimlerden Dusan Medic, Yuri Babenkov, Mohamed Ghazali ve Oleksandr Tiukin ile yerli oyunculardan Mehmet Demirezen, İbrahim Bircan ve Emre Gümüştaş ile yollar ayrıldı.

Takımın geçen sezon elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan kaptanlar Ramazan Döne ve Taner Günay ile ise yeniden anlaşıldı.

Takım, Mohammed Miri, Onur Ersin, Çetin Çelik, Oğulcan Güney, Sedat Yıldırım, Doğukan Karatay, Mustafa Utku Kılıç, Baran Demirdelen ve Sadık Emre Herseklioğlu ile yola devam kararı aldı.