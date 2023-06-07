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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u yenerek seriyi eşitlemeyi hedefliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u yenerek seriyi eşitlemeyi hedefliyor

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Beykoz Belediyespor'u yenerek seride durumu eşitlemeyi hedefliyor. İstanbul'da yapılacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak. Serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da yine İstanbul'da aynı yer ve saatte yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Beykoz Belediyespor'u yenerek seride durumu eşitlemeyi hedefliyor.

İstanbul'da Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı eşleşmede seride 1-0 geriye düşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u yenerek durumu eşitlemek istiyor.

Serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da yine İstanbul'da aynı yer ve saatte yapılacak. Eşleşmenin sona ermemesi durumunda 4 ve 5. maçlar ise 12 ile 15 Haziran'da oynanacak.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Spor

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