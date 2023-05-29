Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş'ı ağırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş'ı ağırlıyor

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final rövanş maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Hentbol Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final rövanş maçında yarın Beşiktaş Yurtbay Seramik ile karşılaşacak.

Serdivan Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Play-off yarı final serisinin ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'a 37-28 mağlup olan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçında seride beraberliği yakalamaya çalışacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı play-off serisinin 2. maçını Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un kazanması halinde üçüncü maç 31 Mayıs'ta Sakarya'da oynayacak.

Kaynak: AA / Onur Orhan - Spor

Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş Sakarya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title