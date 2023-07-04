Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Atakan Şirin'i transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, oyun kurucu Atakan Şirin'i transfer etti. Şirin, etkili ve sürpriz şutlarıyla biliniyor ve A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.