Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Alman oyuncu Joel Simon Huesmann'ı transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Alman sol oyun kurucu Joel Simon Huesmann'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk yabancı transferinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son olarak İspanya'nın HC Eivissa takımında forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli Alman oyuncunun yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor forması giyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'nın birçok ülkesinde üst düzey liglerde oynayan ve son olarak İspanya'nın HC Eivissa takımın formasını terleten Alman sol oyun kurucu Joel Simon Huesmann'ı kadrosuna kattı. Güçlü fiziği, uzaktan atışları ve etkili savunması ile tanınan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Huesmann, yeni sezonda Sakarya Büyükşehir Belediyespor adına top koşturacak. İddialı bir kadro yapılanmasıyla yeni sezona hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk yabancı transferini Huesmann ile gerçekleştirmiş oldu."