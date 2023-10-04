Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan'da gerçekleştirilen Shumen Bıyıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve derece elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreşçileri Bulgaristan'da Şampiyonluk Elde Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Bulgaristan'da gerçekleştirilen Shumen Bıyıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve derece elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, Bulgaristan'da er meydanına çıktı. Shumen Bıyıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde katılan temsilcilerimiz, birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele verdi. 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyonda, sporculardan Yusuf Erdoğan büyük orta boyunda birinci olurken, bir diğer sporcu Barış Bayav başaltı boyunda üçüncülük elde etti. - SAKARYA