Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Özel Sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi özel sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi masa tenisi özel sporcuları, Antalya'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'na katıldı. 24-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, özel sporcular çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi özel sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'na damga vurdu. 24-26 Kasım tarihleri arasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, Otizmliler kategorisinde Ecren Kılıç Türkiye ikincisi, Mentaller kategorisinde Sümeyra Türk Türkiye ikincisi ve Down Sendromlular kategorisinde Özge Nur Kurşun Türkiye üçüncüsü oldu. - SAKARYA