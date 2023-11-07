Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judocuları Türkiye Şampiyonu
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi judocuları, Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Ece Zurnacı 78 kiloda, Sedat Durmuş ise 73 kilogramda şampiyonluk elde etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi judocuları, Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün judocuları Ece Zurnacı, Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 78 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Sporcular birbirinden zorlu rakiplere karşı mücadele verirken, Sedat Durmuş da 73 kilogramda Türkiye şampiyonluğunu kazanarak, Sakarya'ya bir şampiyonada ikinci kupayı getirdi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor