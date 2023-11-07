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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judocuları Türkiye Şampiyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi judocuları, Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Ece Zurnacı 78 kiloda, Sedat Durmuş ise 73 kilogramda şampiyonluk elde etti.