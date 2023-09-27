Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı 6 sporcusu A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 6 sporcusu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi. Kadroda yer alan sporcular, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turunda İtalya ile iki maç yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımının 6 sporcusu Avrupa Elemelerinde yarışacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosuna davet edildi.

3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampının kadrosuna büyükşehirli sporculardan kaptan Ramazan Döne, Taner Günay, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu, Atakan Şirin ve İlkan Keleşoğlu katıldı. A Milli Erkek Hentbol Takımı 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turunda İtalya ile iki maç yapacak. A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak. - SAKARYA