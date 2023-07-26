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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Mükremin Aktaş Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 63 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Aktaş, Milli Takım bünyesinde İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu Mükremin Aktaş, Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. 63 kilogramda mindere çıkan başarılı güreşçi, Milli Takım bünyesinde İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Mükremin Aktaş, bir şampiyonluğa daha adını yazdırmayı başardı. Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katılan başarılı güreşçi, 63 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçlarla birlikte Milli Takıma katılmaya hak kazanan Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye ve Sakarya'yı temsil edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Bursa Spor Haberler

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