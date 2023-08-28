Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Sporcuları Uluslararası Anatolia MTB Stage Race UCI Müsabakalarında Başarı Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları, Uluslararası Anatolia MTB Stage Race UCI müsabakalarında şampiyonluk ve dereceler elde etti. Temsilcilerimiz 3 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Toplam 4 ilde düzenlenen Uluslararası Anatolia MTB Stage Race UCI müsabakalarında Milli Takım bünyesinde yarışan sporcular, çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları, Uluslararası Anatolia MTB Stage Race UCI müsabakalarına damga vurdu. Milli Takım bünyesinde yarışlara katılan temsilcilerimiz, Kırıkkale-Kırşehir-Nevşehir-Kayseri illerinde toplamda dört zorlu etap ve 130 kilometreden oluşan yarışlarda mücadele verdi. 24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışlarda temsilcilerimiz Furkan Akçam, Azize Bekar ve Emre Yuca pedal çevirdi. Birbirinden zorlu anlara sahne oluşan yarışlarda, sporcular 3 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 3 bronz madalya ile Elite erkekler genel klasman şampiyonluğu ve Elite kadınlar genel klasman ikinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. - SAKARYA