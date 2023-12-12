Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı Antalya deplasmanında berabere kaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk maçında Antalya deplasmanına konuk oldu. İlk devreyi 1-0 önde kapatan temsilcimiz, müsabakadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk maçında Antalya ile karşı karşıya geldi. Maçın başlama düdüğü ile birlikte 5. dakikada Kaptan Mustafa ile öne geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Rakibine karşı birçok pozisyona giren Büyükşehir Takımı, ikinci yarı kalesinde gördüğü golle müsabakadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Gelecek haftalarda Mersin ve Kahramanmaraş takımlarını ağırlayacak olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, zorlu maçlara mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. - SAKARYA