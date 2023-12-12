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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Sporcusu Ali Turan, Uluslararası Mersin Maratonu'nda Şampiyon Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, 60-65 yaş grubunda düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'nda birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu'na katılan Turan, 60-65 yaş grubunda şampiyon olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Mersin'de düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu'na katılan Turan, 60-65 yaş grubu 10 kilometre koşusunda birinci olmayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinden sporcunun katılım sağladığı maraton renkli görüntülere sahne oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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