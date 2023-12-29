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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda yeni baş antrenör

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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde baş antrenörlük görevine Volkan Başaran'ı getirdi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda baş antrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nda baş antrenörlüğe Volkan Başaran getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunun devre arasında tecrübeli antrenör Volkan Başaran ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Daha önce OGM Ormanspor ile 1. Lig'de başarılar elde eden Başaran, ligin ikinci yarısında Büyükşehir basketbolun başında olacak. D grubunda yer alan Büyükşehir Basketbol ligin ilk yarısını oynadığı 7 karşılaşmadan 3 galibiyet alarak beşinci sırada tamamlamıştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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