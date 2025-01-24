Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

Erdoğan'dan Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili net mesaj
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Konyaspor Gelişim'i Konuk Ediyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Konyaspor Gelişim'i Konuk Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 13. hafta mücadelesinde Konyaspor Gelişim'i konuk edecek. Kulüp Başkanı Enes Zengin, şehri takıma destek olmaya davet etti.

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 13. hafta mücadelesinde Konyaspor Gelişim'i konuk edecek. Takıma destek olmak için tüm sporseverleri tribüne davet eden Başkan Enes Zengin, "Son iki haftadır sergilenen performanstan hem şehir hem de kulüp olarak çok memnunuz. Bu serimizin devam etmesi adına tüm Sakarya'yı takıma desteğe, salona bekliyoruz" dedi.

Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 13. Hafta karşılaşmasında Konyaspor Gelişim'i konuk edecek. 25 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. İkinci devrenin ilk iki karşılaşmasını kazanarak galibiyet sayısını dörde çıkaran Büyükşehir'in dev adamları, galibiyet serisini devam ettirmek için taraftarı önünde Konya Gelişim mücadelesine çıkacak. Taraftarın güçlü desteğini arkasında görmek isteyen takımın son antrenmanını Kulüp Başkanı Enes Zengin ve yönetimi ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Enes Zengin, "Son iki haftadır sergilenen performanstan hem şehir hem de kulüp olarak çok memnunuz. Gerçekten çok güzel bir ivme yakaladık. Bu serimizin devam etmesi adına tüm Sakarya'yı destek için tribünlere bekliyoruz. Maça girişte hediye atkı dağıtımı yapılacak. Maç esnasında forma çekilişi ve diğer hediyelerimiz olacak. Tüm basketbol severleri, çocuklarıyla birlikte takıma desteğe, salona davet ediyoruz" ifadelerini kullanarak taraftara çağrıda bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fatma Girik, mezarı başında anıldı
img

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Ünlü temizlik malzemesinin satışı yasaklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.